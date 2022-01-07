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İTEO Başkan Adayı Arabul: Taksici esnafımızı bu kişilerin elinden kurtaracağız - Son Dakika

İTEO Başkan Adayı Arabul: Taksici esnafımızı bu kişilerin elinden kurtaracağız

07.01.2022 16:04
İTEO Başkan Adayı Arabul: Taksici esnafımızı bu kişilerin elinden kurtaracağız

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Adayı Yaşar Arabul, İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin UKOME'nin 1000 yeni taksi kararına karşı Eyüp Aksu yönetiminin açtığı dava sonucu alınan yürütmeyi durdurma kararını iptal etmesini değerlendirdi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Adayı Yaşar Arabul, İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin UKOME'nin 1000 yeni taksi kararına karşı Eyüp Aksu yönetiminin açtığı dava sonucu alınan yürütmeyi durdurma kararını iptal etmesini değerlendirdi. Arabul, "16 Ocak'ta inşallah taksici esnafımızı ve İstanbullu vatandaşlarımızı bu kişilerin elinden kurtaracağız" dedi.

"Taksici esnafına verilen zarardan sorumlu olan Eyüp Aksu bunun hesabını 16 Ocak'ta yapılacak İTEO seçimlerinde verecektir" diyen Yaşar Arabul, İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının tek sorumlusunun mevcut yönetimin tutarsızlıkları olduğunu söyledi.

"HİÇBİR İPTAL YOK"

Yaşar Arabul konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"UKOME tarafından 29 Temmuz 2021 tarihinde kararı alınan 750 M plakalı minibüs ve 250 taksi-dolmuşun taksiye dönmesi ile ilgili toplantı öncesi mevcut Başkan Eyüp Aksu 500 M plakalı minibüsün taksi olması yönündeki karara imza atmıştır. Taksi esnafımızdan gelen tepkiler üzerine kabul ettiği karara itiraz etmiştir. Mevcut İTEO Başkanı Eyüp Aksu, mahkemeye itirazı 9 Kasım 2021'de yaptığı halde 28 Eylül 2021'de mahkeme önünden paylaşım yaparak taksici esnafımızı kandırmıştır. 6 Aralık 2021 tarihinde alınan 'yürütmeyi durdurma kararı' kararını da 'UKOME kararı tamamen iptal oldu' diyerek SMS yoluyla taksici esnafımızı ikinci defa kandırmıştır. Bugün ortaya çıktı ki, hiçbir iptal yok ve UKOME'nin kararı aynen geçerlidir. 16 Ocak'ta inşallah taksici esnafımızı ve İstanbullu vatandaşlarımızı bu kişilerin elinden kurtaracağız"


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Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul, Taksi, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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