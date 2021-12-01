İTEO Başkanı Eyup Aksu'dan taksi sayısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, İstanbul'daki taksi sisteminin rehabilite edilmesi, şoförlere eğitim verilmesi, denetimlerin artırılması, taksimetre fiyatlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, bu parametreler, kriterler oluştuğunda taksi sayısının artışına gerek kalmadığının görüleceğini kaydetti.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya platformunda katıldığı bir programda sarf ettiği "Devletimiz tarafından ihale yoluyla taksi sayısının artışına da karşı değiliz." sözlerinin bağlamından kopuk şekilde aksettirildiğini aktardı.

Eyup Aksu, "Evet böyle bir ifademiz var fakat bu sözleri İstanbul'da ek taksiye ihtiyaç varsa, taksi sayısının artırılması gerekiyorsa belli parametreler oluşturulduktan sonra ortak masada istişare etmek şartıyla söyledim. Her platformda dile getirdiğimiz gibi parametreler, kriterler oluştuğunda taksi sayısının artışına gerek kalmadığını kamuoyu da görecektir." ifadelerini kullandı.

Taksi ihalesi için gerekli parametre ve kriterler belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Aksu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mesela nüfus önemli parametrelerden biri. İzmir'de 1 taksiye 1207 kişi, İstanbul'da 890 kişi, Ankara'da 770 kişi düşüyor. Diğer yandan dijital uygulamalar ile verimlilik artışı sağlanmalı. Yolcu taksi arıyor, taksi de yolcu arıyor. Bu durum trafiği yormakta, yolcularımız mağdur olmaktadır. İstanbul'da doluluk oranı yüzde 40 civarında. Dijital uygulamalar ile doluluk verimliliğinin yüzde 65'e çıkması halinde trafiği yormadan ilave 11 bin taksi eklenmiş gibi taksi hizmet artışı sağlanacaktır.

Daha önceden de sık sık belirttiğimiz gibi amacımız, İstanbul'da var olan taksi sisteminin rehabilite edilmesi, şoförlere eğitim verilmesi, denetimlerin artırılması. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi trafiğe uyumlu taksimetreye geçilmesi gerekiyor. Taksimetre fiyatlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Teknolojiye geçmek gerekiyor. Dijital ölçüm yapılması gerekiyor. Bilimsel çalışma yapılması gerekiyor. Bu parametreler, kriterler oluştuğunda taksi sayısının artışına gerek kalmadığı görülecektir. Özetle bilime, hukuka uygun davranılacaksa her platformda konuşmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim."