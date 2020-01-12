ITF Club Megasaray Cup series - Son Dakika
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ITF Club Megasaray Cup series

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası Club Megasaray Cup Series'te milli tenisçi Zeynep Sönmez, şampiyon oldu.

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Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası Club Megasaray Cup Series'te milli tenisçi Zeynep Sönmez, şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toprak zemindeki organizasyonun ilk iki turunda Rus, çeyrek finalde Hırvat, yarı finalde ise yine Rus rakibini yenen 17 yaşındaki Sönmez, 15 bin dolar ödüllü turnuvada finale yükseldi.

Finalde Yunan raket Sapfo Sakellaridi ile karşılaşan Sönmez, 7 kez servis kırdığı 2 saat 17 dakika süren mücadele sonunda korttan galip ayrıldı.

Milli sporcu, Yunan rakibini 6-3, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, ilk kupasını Türkiye'de kaldırmanın sevincini yaşadı.

Zeynep Sönmez, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:26 Kaynak: AA
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