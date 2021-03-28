ITF Junior Tenis Turnuvası'nda Toprak ve Kerem ikilisi ikinci oldu
28.03.2021 22:50
Tunus'ta düzenlenen ITF Junior turnuvası J5 T.C. Les Trieres de Nabeul Tunisia'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Mersin sporcuları Toprak Avcıbaşı ve Kerem Özlale ikilisi çift erkeklerde ikinci oldu.
Tunus
'ta düzenlenen ITF Junior turnuvası J5 T.C. Les Trieres de Nabeul Tunisia'da Türkiye
Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Mersin
sporcuları Toprak Avcıbaşı ve Kerem Özlale ikilisi çift erkeklerde ikinci oldu.
Final karşılaşmasında 3 numaralı seri başı Richard Biagiotti/Giammarco Gandolfi çiftine 6-3'lük iki sette yenilen Avcıbaşı/Özlale ikilisi turnuvada ikincilik elde etti.
- Ankara
Son Dakika A Milli Takım'da 3 futbolcuda koronavirüs belirtileri görüldü Türkiye'nin envanterine kattığı S-400'e itiraz eden NATO'da Rus malı radar skandalı Tanzaya'da Mbwana Samatta, Libya karşısında boş kaleye gol atamadı BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı