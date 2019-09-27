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ITF'ten Can Üner'e ödül

40 dakika önce

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörü Can Üner'e "2019 Oyuna Olan Üstün Hizmet Ödülü" verdi.

ITF'ten Can Üner'e ödül, System.String[]

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörü Can Üner'e "2019 Oyuna Olan Üstün Hizmet Ödülü" verdi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleşen ITF'in genel kurulunda toplanan komisyonun, Can Üner'i "2019 Oyuna Olan Üstün Hizmet Ödülü"ne layık gördüğü belirtildi.

Türkiye Tenis Federasyonunun önerisiyle aday gösterildiği ödüle layık görülen Can Üner'in bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle törene katılamadığı ve ödülünü kendisinin yerine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un aldığı aktarıldı.

Can Üner, yaptığı açıklamada, Türkiye Tenis Federasyonuna yanında olduğu için teşekkür ederek, "Onların destekleri ve inançları olmadan bu başarı olmazdı. Daha da iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum, Çağla'ya da çok güveniyorum. İnşallah Türk tenisine daha da fazla katkım olur bundan sonraki zamanlar için. Ayrıca desteklerini esirgemeyen ENKA Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübüne de teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanı Cengiz Durmuş ise çok gurur verici bir ödülü Can Üner'in yerine aldığını aktararak, "Sporcuları, antrenörleri ve hakemleriyle Türk tenisi yükselen ivmesini her geçen gün arttırıyor, arttırmaya da kuşkusuz devam edecek. Kurduğumuz sistemde meyvelerini topladığımız başarılardan dolayı oldukça mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Çağla Büyükakçay, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:32 Kaynak: AA
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