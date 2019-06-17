Son Dakika Haberleri: İtfaiye, 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

İtfaiye, 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtardı

54 dakika önce

Tolga YANIK/KONYA, (KONYA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye, 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtardı, System.String[]

Tolga YANIK/KONYA, (KONYA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, ilçeye bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri boş su kuyusundan köpek sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine iftaiye ekiplerine haber verildi.  İtfaiye ekipleri 18 metre derinliğin su kuyusuna halatla inerek köpeği kurtardı. Uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden kurtulan köpeğe su ve yiyecek verildi.


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:19 Kaynak: DHA
su, çumra, köpek, itfaiye
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayvansever öğretmen kanser hastası köpeğini sağlığına kavuşturdu Murat Bardakçı, İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınını yerden yere vurdu! Halk otobüslerinde sübvanse destek miktarı 22 kuruş artırıldı Sultangazi Belediye Başkanı mesajla duyurdu: Erdoğan İstanbul'da miting yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:13:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye, 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]