İtfaiye 2019'un ilk altı ayında bin 393 yangına müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2019 yılının ilk altı ayı boyunca başarılı çalışmalarıyla dikkat çekti. Eğitimler, tatbikatlar, olaylara anında müdahale konusunda zorlu sınavları başarıyla bir bir yerine getiren İtfaiye Daire Başkanlığı, uzman personeliyle ve modern teknik araçlarıyla bin 393 yangına müdahale etti. Kendi canlarını başkalarını kurtarmak için riske atarak görev yapan itfaiye ekipleri, 232 adet trafik kazası kurtarma, 986 adet teknik kurtarma yaptı. İtfaiye ekipleri, 174 kere de sel ve su baskınında görev aldı.

KAPIDA KALANA KAPI AÇMA HİZMETİ

İtfaiye ihbar hattı 110'dan yangın ve sel gibi durumlarda yardım talep eden vatandaşlar, anahtarlarını unutmaları sebebiyle kapıda kaldıklarında da itfaiyeden yardım istiyor. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde anahtarlarını unutarak kapıda kalan 218 vatandaş, itfaiyeyi arayarak kapılarını açtırdı.

YANGIN ÇIKARAN SEBEPLER

2019 yılının ilk altı ayında Kocaeli İtfaiyesi'nin müdahale ettiği bin 393 yangının oluşma nedenlerinin elektrik kontağı, ocak, soba, kalorifer, sigara, doğalgaz(lpg) kaçağı, baca tutuşması, çatı, yıldırım düşmesi ve sabotaj kaynaklı oluştuğu tespit edildi.

İHBARLARA ANINDA MÜDAHALE

110 Yangın ihbar hattına yapılan tüm yardım taleplerine en hızlı şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, 2019 yılının ilk altı ayında 412 kamu ve özel bina, atölye, 75 adet imalathane ve fabrika, 160 adet motorlu araç, 27 adet odun, kömür deposu, 30 adet ormanlık ve fidanlık, 473 adet ot, saman, çöp ve ekin ile 216 adet diğer yangın türü olmak üzere bin 393 adet yangına müdahale etti.