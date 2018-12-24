İtfaiye 5 Bin 744 Olaya Müdahale Etti

Van
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı ekipleri 2018'de 5 bin 744 olaya müdahale etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı, son iki yılda yaptığı yatırımlarla bölgenin en güçlü itfaiyesi haline geldi.
Kent genelinde 14 grup amirliği, müfreze, 38 araç ve 358 personelle çalışmalarını yürüten İtfaiye Daire Başkanlığı, bugüne kadar 2 bin 477 yangın, 180 trafik kazası, 298 su baskını
, 4 göçük, 780 insan ve hayvan kurtarma, bin 405 merdivenli görev, 118 baca temizleme, 18 resmi kurum-kurum kuruluş yangını ve 464 semte su verme, olmak üzere 5 bin 744 olaya müdahale etti.
İtfaiye ekipleri ayrıca iş yeri denetleme, personel eğitimi, keşif, tatbikat ve benzeri çok sayıda farkındalık çalışması yürüttü.
Bu yıl filosuna kattığı son teknolojik araçlar ve uzman personel kadrosuyla hizmet kalitesini artıran itfaiye teşkilatı, olaylara hızlı ve profesyonel şekilde müdahale etmesiyle dikkati çekti.