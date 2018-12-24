Son Dakika Haberleri: İtfaiye 5 Bin 744 Olaya Müdahale Etti

İtfaiye 5 Bin 744 Olaya Müdahale Etti

2 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 2018'de 5 bin 744 olaya müdahale etti.

İtfaiye 5 Bin 744 Olaya Müdahale Etti, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 2018'de 5 bin 744 olaya müdahale etti.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı, son iki yılda yaptığı yatırımlarla bölgenin en güçlü itfaiyesi haline geldi.

Kent genelinde 14 grup amirliği, müfreze, 38 araç ve 358 personelle çalışmalarını yürüten İtfaiye Daire Başkanlığı, bugüne kadar 2 bin 477 yangın, 180 trafik kazası, 298 su baskını, 4 göçük, 780 insan ve hayvan kurtarma, bin 405 merdivenli görev, 118 baca temizleme, 18 resmi kurum-kurum kuruluş yangını ve 464 semte su verme, olmak üzere 5 bin 744 olaya müdahale etti.

İtfaiye ekipleri ayrıca iş yeri denetleme, personel eğitimi, keşif, tatbikat ve benzeri çok sayıda farkındalık çalışması yürüttü.

Bu yıl filosuna kattığı son teknolojik araçlar ve uzman personel kadrosuyla hizmet kalitesini artıran itfaiye teşkilatı, olaylara hızlı ve profesyonel şekilde müdahale etmesiyle dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:51 Kaynak: AA

Van, İtfaiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Parke Taşını Yol Yerine Vatandaşın Tarlasına Döşedi Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Organ Mafyası Olduğu İddia Edilen Damat, Canlı Yayında Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:59:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye 5 Bin 744 Olaya Müdahale Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]