Son Dakika Haberleri: İtfaiye 736 Olaya Müdahale Etti

İtfaiye 736 Olaya Müdahale Etti

1 saat önce

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri şehrimiz genelinde çıkan olaylara anından müdahale ederek 2018 yılını başarılı bir şekilde geçirdi.

İtfaiye 736 Olaya Müdahale Etti, System.String[]

68 personeli ile olaylara kısa süre içerisinde erişen itfaiye ekipleri, kişilere daha çabuk ulaşmak adına kendini her geçen gün geliştiriyor. 2018 yılında 736 olaya müdahale eden İtfaiye Müdürlüğü,yıl içerisinde 132 yaralıyı kurtardığını açıklandı.

Gelişen teknolojik imkanların bir çoğuna sahip olan Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri , yangın, trafik kazaları, doğal afetler, su baskınları, patlama, çökme, mahsur kalma olaylarına müdahale ederek pratikliğini her geçen gün artırarak çalışmalarına devam ediyor.

132 YARALI KURTARDI

2018 yılının verileri ile yapılan rapordaİtfaiye müdürlüğü ekipleri aynı zamanda, okullarda,işyerlerinde ve insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde yangın ile ilgili bilgiler verdiği belirtildi. İtfaiye Müdürlüğü Fabrikalarda, çeşitli resmi kurum ve kuruluşlarda müracaat eden her türlü işyerinde yangın tatbikatı yapıyor. Yıl boyunca 736 olaya müdahale eden İtfaiye Müdürlüğü, çıkan bu olaylarda 132 yaralıyı kurtardığını açıklandı.

132 OKULDA EĞİTİM VERİLDİ

Ayrıca halk sağlığına büyük önem veren Belediye İtfaiye Müdürlüğü, 127 evin baca temizliğini gerçekleştirdi. Su baskınlarına karşı 277 yerin su çekmesini gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri eğitim konusunda da yıl boyunca sıkı çalışmalar yürüterek, Şehrimiz de talepte bulunan 132 okula bilgi nitelikli eğitim verdi.

CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORSUNUZ

İtfaiyeciliğin, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olmakla beraber, aynı zamanda büyük

sorumluluk gerektirdiğini söyleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden itfaiye teşkilatımız, bu görevlerini yerine getirirken hayatlarını hiçe sayarak, canla başla çalışmaktadırlar. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanları görevlerini yerine getirmektedirler fedakarca görev yapan itfaiye teşkilatımıza başarılar diliyorum."dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:40 Kaynak: Bültenler

Kırıkkale, İtfaiye, Güncel
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