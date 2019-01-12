Son Dakika Haberleri: İtfaiye, Ahşap Evdeki Yangına Müdahale Edip, Kümesteki Tavukları Kurtardı

İtfaiye, Ahşap Evdeki Yangına Müdahale Edip, Kümesteki Tavukları Kurtardı

7 dakika önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde iki katlı ahşap evde kimse olmadığı sırada yangın çıktı.

İtfaiye, Ahşap Evdeki Yangına Müdahale Edip, Kümesteki Tavukları Kurtardı, System.String[]
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde iki katlı ahşap evde kimse olmadığı sırada yangın çıktı. Yangına müdahele eden itfaiye ekipleri, evin alt katında bulanan kümesteki 15 tavuğu da kurtardı.

Yangın, öğle saatlerinde Alacabal Mahallesi'ndeki Bahattin Öğreten'e (55) ait iki katlı evde çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada ikinci katta bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredekilerin uyarısı üzerine evin alt katındaki kümeste 15 tavuk olduğunu öğrendi. İtfaiye, tavukları dışarı çıkarıp, yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:38 Kaynak: DHA

Erbaa, Tokat, İtfaiye, Güncel
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