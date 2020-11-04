Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu - Son Dakika

Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu

04.11.2020 13:52

Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu Gölcük'te başka hayatlar kurtaran itfaiye amiri, İzmir'deki depremde de eşi ve 2 kızını enkaz altından kurtardı Mehmet Akbulut: "Onları betonlar arasında görünce ayaklarımın bağı çözüldü "Allah kimseye kendi evladını kurtarmakla...

Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu

Gölcük'te başka hayatlar kurtaran itfaiye amiri, İzmir'deki depremde de eşi ve 2 kızını enkaz altından kurtardı

Mehmet Akbulut: "Onları betonlar arasında görünce ayaklarımın bağı çözüldü

"Allah kimseye kendi evladını kurtarmakla sınamasın"

İZMİR - İzmir'deki itfaiye amiri Mehmet Akbulut depremde ağır hasar alan binanın enkazından eşi ile 2 çocuğunu kurtardı. Başka bir bölgedeki görevi sırasında küçük kızının 'Baba ablam ve annem ölüyor' sözüyle binaya geldiğini anlatan Akbulut, "27 senedir bu görevi yapıyorum. Gölcük depreminde de insanlara yardım ettim. Ailemi betonlar arasında görünce ayaklarımın bağı çözüldü" dedi.

İzmir İtfaiyesi'nde Güney Bölge Amirliği yapan 2 çocuk babası Mehmet Akbulut (56), İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem öncesinde farklı bir göreve gitti. Bu sırada deprem oldu ve hemen 2 dakika sonrası Akbulut'u 18 yaşındaki kızı Simay Akbulut arayarak 'Baba annem ve ablam ölüyor. Ne olur yardım et' dedi ve kapattı. Neye uğradığını şaşıran baba Akbulut, arabasına atlayarak Bayraklı ilçesindeki Egemen Apartmanı'na geldi. Ağır hasarlı binada zemin ile 1.'katta bulunan evinde çökmenin yaşandığını gören Akbulut, hemen itfaiye arkadaşlarıyla birlikte kurtarma çalışmalarına katıldı. Akbulut, ilk başta kendisini telefonla arayan kızı Simay'ı, ardından diğer kızı Simge ile eşi Mehtap Akbulut'u kurtardı.

Yaralanan Akbulut ailesi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Onları betonların arasında görünce ayaklarımın bağı çözüldü"

Deprem anında görevde olduğunu belirten Akbulut, o anları şu sözlerle anlattı: "Deprem olduktan 2 dakika sonrası kızım arayarak, 'baba ne olur bizi kurtar' dedi. Binanın yıkıldığı hiç aklıma gelmedi. Hemen arabaya atladım, yoldayken yine kızım aradı, 'Baba annem, ablam ölüyor. Ayaklarım duvarların altında ama ben iyiyim, annem kötü' dedi. Müdür bey aradı ve kurtarma çalışmalarının başladığını söyledi. Trafik sıkışıktı. Arabayı bırakıp koşarak geldim. Arkadaşlarımız çalışmaya başlamıştı. Merdiven dayamışlardı, oradan bizim eve çıktım ama bir baktım başka bir kapı, başka bir salon. Geri çıktım başka bir balkona geçtim. Zemin üstü 1. Kat bizim dairemiz olması lazım, içeriye girdim benim ev değil. Arkadaşların çalıştığı yere yöneldim ve orada kızımla annesi birbirlerine sarılmışlar betonların arasındalardı. Ayaklarımın bağı çözüldü. Hemen kendimi toparladım, kurtarma çalışmalarına arkadaşlarımla beraber başladım. Tırnaklarımızla, iğneyle kuyu kazar gibi çalıştık. Çünkü etraflarında doğalgaz borusu, demirler, kablolar vardı. Kızım ayağım diye bağırıyor, eşim de 'Mehmet ben nefes alamıyorum, ölüyorum' diyordu. Nasıl kurtardım bilmiyorum. İlk beni telefonla arayan kızımı kurtardım, ondan sonra büyük kızımı, ardından da eşimi çıkarttık. Hepsini Ege Üniversitesi'ne gönderdik."

"Gölcük'te başka insanlara yardım ettim, bugün kendi çocuklarımı kurtardım"

Daha önce Gölcük depreminde 15 gün görev yaptığını ifade eden Akbulut, "O gün neler yaptığımı bilmiyorum, arkadaşlarımı çekmişim, çekilin ben kurtaracağım' demişim. Gölcük'te de insanlara yardım etmek için gittim, bugün kendi çocuklarımı kurtardım. Allah'a bin bir kere şükür ediyorum, onları bana bağışladı. Nefes aldılar bu bana yeter. Allah kimseye kendi evladını kurtarmakla sınamasın ama bu sınavı geçtiğimi düşünüyorum. Yaptığım iyi bir şey var ki benim çocuklarımı bağışladı" diye konuştu.

Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu
Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu
Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu
Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu
Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu
Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu
Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu
Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu
Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu
Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu
Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu
Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu
Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu
Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu
Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu

Mehmet Akbulut, kızım dizisi, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım ABD'nin tarihe geçen ilk kadın Müslüman vekillerinden İlhan Omar, yeniden Temsilciler Meclisi'ne seçildi LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi başlıyor! Vali Yerlikaya uygulamanın detaylarını anlattı Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi başlıyor! Vali Yerlikaya uygulamanın detaylarını anlattı         
14:18
Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş         
14:07
Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak         
13:53
Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı         
13:30
Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı         
13:12
15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı         
12:27
Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi         
12:14
Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı         
11:31
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 14:52:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göçükten eşini ve 2 kızını kurtaran İtfaiye Amiri konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei