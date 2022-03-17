Son dakika gündem: İtfaiye amirinin yangında ölen annesi toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: İtfaiye amirinin yangında ölen annesi toprağa verildi

17.03.2022 15:05

Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Emine Sevim (62) toprağa verildi.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Emine Sevim (62) toprağa verildi. Senelik izinde olduğu sırada koşarak annesinin evine gelerek yangına müdahale eden Kozlu Belediyesi İtfaiye Amiri Tayfun Sevim ve kardeşleri, annelerinin ölümünün üzüntüsünü yaşadı.

Olay, önceki gün saat 02.15 sıralarında Kozlu'ya bağlı Saka köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan Emine Sevim, evinde yangın çıkınca oğlu Tayfun Sevim'e haber verdi. Aynı köyde oturan ve yıllık izinde olan Tayfun Sevim, hemen annesinin evine doğru koşarken bir yandan da itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Evin kapısının kilitli olması sebebiyle kapıyı açamayan Sevim, mesai arkadaşlarını bekledi. Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri balyoz kullanarak yanan evin kapısını kırdı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan Emine Sevim, itfaiyeciler tarafından evden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Emine Sevim, vücudundaki yanıklar nedeniyle Eskişehir'e sevk edildi. Sevim, Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ3 çocuk annesi Emine Sevim'in cenazesi Eskişehir'den Zonguldak'a getirildi. Bugün, Kozlu Ilıksu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sevim'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Sevim'in çocukları ve torunları büyük üzüntü yaşadı.SENELİK İZİNDEKİ İTFAİYECİ OĞLU DA YANGINA MÜDAHALE ETTİKozlu Belediyesi İtfaiye Müdürü Bayram Turhan, yangının elektrik arızası nedeniyle çıktığını düşündüklerini belirterek, "Olay mahalline gittiğimizde ev tamamen çatı kısmından yanmaya başlamıştı. İçeride Kozlu Belediyesi itfaiye amiri olan Tayfun Sevim'in annesi olduğunu tespit ettik. İçeriden yaralı olarak aldığımızda 112 ile hastaneye sevkini yaptık. Üçüncü derece yanık olduğu tespit edildi. Daha sonrasında da hava ambulansıyla Eskişehir'e hastaneye gönderdik. Tayfun Sevim, benim vardiya amirim. Senelik izindeydi, 1 kilometre yakında oturuyordu. Kendisi olaya müdahil oldu. Canla başla biz uğraştık ama maalesef böyle üzücü bir olay meydana gelmiştir" dedi.

- Zonguldak
Son dakika gündem: İtfaiye amirinin yangında ölen annesi toprağa verildi
Son dakika gündem: İtfaiye amirinin yangında ölen annesi toprağa verildi
Son dakika gündem: İtfaiye amirinin yangında ölen annesi toprağa verildi
Son dakika gündem: İtfaiye amirinin yangında ölen annesi toprağa verildi
Son dakika gündem: İtfaiye amirinin yangında ölen annesi toprağa verildi
Son dakika gündem: İtfaiye amirinin yangında ölen annesi toprağa verildi
Son dakika gündem: İtfaiye amirinin yangında ölen annesi toprağa verildi
Son dakika gündem: İtfaiye amirinin yangında ölen annesi toprağa verildi
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İtfaiye amirinin yangında ölen annesi toprağa verildi - Son Dakika


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