Son dakika haber! İtfaiye amirinin acı görevi...Yangından kurtardığı annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! İtfaiye amirinin acı görevi...Yangından kurtardığı annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

16.03.2022 19:59

Son dakika haberine göre İtfaiye amirinin acı görevi...Yangından kurtardığı annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Zonguldak'ta itfaiye grup amiri; köydeki evinde yalnız yaşayan annesini yangında kaybetti.

İtfaiye amirinin acı görevi...Yangından kurtardığı annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta itfaiye grup amiri; köydeki evinde yalnız yaşayan annesini yangında kaybetti. Vücudunda ağır yanıklar oluşan yaşlı kadın sevk edildiği Eskişehir'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesine bağlı Saka köyünde dün sabaha karşı yangın çıktı. Çıkan yangında 62 yaşındaki Emine Sevim yalnız yaşadığı evde mahsur kaldı. Olay yerine Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Annesinin evinde yangın çıktığını öğrenen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde grup amiri olarak görev yapan Tayfun Sevim de annesinin yaşadığı köye gitti. Yıllık izinde olduğu öğrenilen Sevim, ekiplerle birlikte annesini kurtarmaya çalıştı. Balyozlarla kırılan duvarların arkasından çıkartılan yaşlı kadın ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yangın ise ekiplerin çalışmalarının ardından söndürüldü.

Vücudunda ileri derecede yanıklar oluşan yaşlı kadın Eskişehir'e sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Tayfun Sevim, annesinin cenazesini almak üzere Eskişehir'e hareket etti. Yaşlı kadının cenazesi yapılacak olan otopsinin ardından Zonguldak'a getirilerek toprağa verilecek.

Son dakika haber! İtfaiye amirinin acı görevi...Yangından kurtardığı annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber! İtfaiye amirinin acı görevi...Yangından kurtardığı annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber! İtfaiye amirinin acı görevi...Yangından kurtardığı annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber! İtfaiye amirinin acı görevi...Yangından kurtardığı annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber! İtfaiye amirinin acı görevi...Yangından kurtardığı annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber! İtfaiye amirinin acı görevi...Yangından kurtardığı annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber! İtfaiye amirinin acı görevi...Yangından kurtardığı annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber! İtfaiye amirinin acı görevi...Yangından kurtardığı annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber! İtfaiye amirinin acı görevi...Yangından kurtardığı annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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ZONGULDAK - Ev yangınında yaralanan itfaiye grup amirinin annesi hayatını kaybetti ZONGULDAK - Ev yangınında yaralanan itfaiye grup amirinin annesi hayatını kaybetti Son dakika haber! İTFAİYE AMİRİNİN ANNESİ YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haber! İTFAİYE AMİRİNİN ANNESİ YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İtfaiye amirinin acı görevi...Yangından kurtardığı annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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