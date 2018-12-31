Son Dakika Haberleri: İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beğerli Mahallesi'nde bir evde çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıkan Ramazan Yolalan'ın kullandığı 09 AB 383 plakalı itfaiye aracı, Nazilli- Bozdoğan kara yolu Arpaz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ve 2 itfaiye personeli yaralandı.

Sürücü Yolalan, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı, hafif yaralı 2 itfaiye personeline ise kaza yerinde müdahale edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır da olay yerine giderek bilgi aldı.

Öte yandan evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:36 Kaynak: AA

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