İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beğerli Mahallesi'nde bir evde çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıkan Ramazan Yolalan
'ın kullandığı 09 AB
383 plakalı itfaiye aracı, Nazilli- Bozdoğan
kara yolu Arpaz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ve 2 itfaiye personeli yaralandı.
Sürücü Yolalan, 112 Acil Servis
ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı, hafif yaralı 2 itfaiye personeline ise kaza yerinde müdahale edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanı Serdar Adanır da olay yerine giderek bilgi aldı.
Öte yandan evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.