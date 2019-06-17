İtfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde itfaiye aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
'nın Kırkağaç
ilçesinde itfaiye aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Manisa Orman İşletme Şefliğine ait M.K'nin kullandığı 45 HA 8915 plakalı itfaiye aracı, Karakurt
Mahallesinde bulunan Delice
Köprüsü civarlarında yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Orman İşletme Şefliği personelleri araç şoförü M.K'nin yanı sıra araçta bulunan F.A ve C.E yaralandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye
Amirliği ekipleri kazaya müdahale etti. Yaralılar 112 acil ambulanslarıyla Akhisar
Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MANİSA
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