Son Dakika Haberleri: İtfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İtfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

55 dakika önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde itfaiye aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İtfaiye aracı devrildi: 3 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde itfaiye aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa Orman İşletme Şefliğine ait M.K'nin kullandığı 45 HA 8915 plakalı itfaiye aracı, Karakurt Mahallesinde bulunan Delice Köprüsü civarlarında yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Orman İşletme Şefliği personelleri araç şoförü M.K'nin yanı sıra araçta bulunan F.A ve C.E yaralandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri kazaya müdahale etti. Yaralılar 112 acil ambulanslarıyla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
Kırkağaç, Manisa, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Görenler gözlerine inanamadı! Oltayla 2 metrelik yayın balığı yakaladılar Dayakçı koca cezasını "evlilik kitaplarını" okuyarak tamamlayacak! Avladıkları kirpilerle verdikleri poz pahalıya patladı! Başakşehir'de dehşet! Önce karısını öldürdü sonra intihara teşebbüs etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 00:33:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]