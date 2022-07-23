İTFAİYE ARACI GELİN ARABASI OLDU - Son Dakika
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İTFAİYE ARACI GELİN ARABASI OLDU

23.07.2022 18:16

EĞİTİM sırasında tanışarak bugün evlenen iki itfaiye çalışanın göreve gittikleri itfaiye aracı gelin arabası oldu.

EĞİTİM sırasında tanışarak bugün evlenen iki itfaiye çalışanın göreve gittikleri itfaiye aracı gelin arabası oldu.

İstanbul'da 2021 yılında eğitimde tanışan Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliği'nde çalışan itfaiyeci Oğuz Eryılmaz (31) ve Avcılar İtfaiye Grup Amirliği'nde çalışan itfaiyeci Şeyda Balaban (29) bugün dünya evine girdi. Eryılmaz ve Balaban çiftinin gelin arabası ise göreve gittikleri itfaiye aracı oldu. Damat Oğuz Eryılmaz çalıştığı Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye aracını, gelin arabası gibi süsleyerek gelini almak için Avcılar İtfaiye Grup Amirliği'ne gitti. Amirlik binasında tebrikleri kabul eden çifte, çalışma arkadaşları tarafından su hortumuyla gül yaprakları püskürtüldü. Düğün konvoyuna bir süre diğer itfaiye araçları da katıldı.

Damat Eryılmaz, "2021 yılında beraber işe başladık. Eğitimin başında tanıştık. Şimdide beraber güzel bir yola girmeye karar verdik. Farklı bir şey olsun istedik. İkimizde itfaiye çalışanı olduğumuz itfaiye arabasını, gelin arabası yaptık. Böyle güzel bir organizasyon düzenleyen amirlerimize ve müdürlerimize çok teşekkür ederim" dedi.  Gelin Şeyda Balaban ise "Ben itfaiye arabasının gelin arabası olmasını çok istiyordum. Sağ olsunlar ayarladılar. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Avcılar, Balaban, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTFAİYE ARACI GELİN ARABASI OLDU - Son Dakika

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