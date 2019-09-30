İtfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

İzmir'in Urla İlçesinde, itfaiye aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Göreve giden itfaiye aracı, Ahmet Besim Uyal Caddesi Kuşçular ayrımında yola çıkan 35 UIM 64 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İtfaiye aracı çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Kazada ticari araçta sıkışan biri çocuk 4 kişi, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan ve durumlarının iyi olduğu öğrenilen ikisi itfaiye eri 6 kişi, Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.