Son Dakika Haberleri: İtfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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İtfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

22 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İtfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Urla ilçesi Kuşçalar yol ayrımında yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı devrildi. İtfaiye aracındaki 2 itfaiye eri hafif şekilde yaralanırken, otomobil içerisinde bulunan yaralı 2 kişi ise çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

İtfaiye, Urla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:44 Kaynak: İHA
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