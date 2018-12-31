Son Dakika Haberleri: İtfaiye Aracı Kaza Yaptı, 3 Yaralı

İtfaiye Aracı Kaza Yaptı, 3 Yaralı

58 dakika önce

Aydın Nazilli ilçesinde yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı, 3 itfaiye personeli yaralandı.

İtfaiye Aracı Kaza Yaptı, 3 Yaralı, System.String[]
Aydın Nazilli ilçesinde yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı, 3 itfaiye personeli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyerli Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangına giden itfaiye aracı Bozdoğan-Nazilli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı itfaiye personelleri Ramazan Y., Atalay A. ve Akansel K. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangına müdahalede bulunmak üzere başak bir itfaiye aracı gönderildi. Yaralı itfaiye personellerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:45 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadıköy'de Korkutan Yangın Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı

Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi 7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:43:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye Aracı Kaza Yaptı, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]