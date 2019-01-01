İtfaiye Aracı Kaza Yaptı, 3 Yaralı

Aydın Nazilli ilçesinde yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı, 3 itfaiye personeli yaralandı.

Aydın Nazilli ilçesinde yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı, 3 itfaiye personeli yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Beyerli Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangına giden itfaiye aracı Bozdoğan-Nazilli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı itfaiye personelleri Ramazan Y., Atalay A. ve Akansel K. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangına müdahalede bulunmak üzere başak bir itfaiye aracı gönderildi. Yaralı itfaiye personellerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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