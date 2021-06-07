Üye Girişi
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik - Son Dakika

İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik

07.06.2021 16:27

İzmir'de itfaiyeye ait eğitim merkezinde itfaiye aracı kullanan 3 kadın bu anları yayınlamaları üzerine sosyal medyada tepki çekmişti. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılarak 4 itfaiyeci ise görevden alınmıştı. Videoda bulunan 3 kadın yaşananlara sitem etti. Aralarından birinin çocukluk hayali olduğunu belirten kadınlar, "Bize çok çirkin iftiralar atıldı. Uyuşturucu kullanıp fuhuş yaptığımız iddia edildi. Kıyafetlerimizle oynayıp çıplakmış gibi gösterdiler" sözleriyle şikayetçi oldu.

30 Mayıs'ta, Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen Saniye Kılıç itfaiye aracının direksiyonuna geçip kullanırken, Makbule Özgün Kılıç ve Dilay Güngör de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepki yağdı. Konuyla ilgili 1 itfaiye personeli açığa alındı, belediye şirketinin sözleşmeli personeli olarak İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan 4 kişinin görevine son verildi ve bağlı oldukları şirkete gönderilerek haklarında disiplin soruşturması başlatıldı. Merkezdeki itfaiye aracının, yangına müdahale için değil eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi.

Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Çok çirkin iftiralara maruz kaldık

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Saniye Kılıç, Makbule Özgün Kılıç ve Dilay Güngör, olayın ardından açıklama yaptı. Görüntülerde itfaiye aracını kullanan Saniye Kılıç, olay günü merkezde çalışan ve samimi oldukları bir arkadaşlarını ziyarete gittiklerini söyledi. Toros Yangın Eğitim Merkezi'nin itfaiyecilerin eğitim alanı olduğunu ve herkes tarafından ziyaret edilebildiğini bildiklerini ifade eden Kılıç, "İtfaiyedeki arkadaşlarımızla yemek yedik, kahve içtik. Sohbet sırasında itfaiye veya ambulans aracı kullanmanın, çocukluk hayalim olduğunu anlattım. Orada çalışan arkadaşımıza ısrar ettim. Ardından arkadaşımın kontrolünde bu hayalimi gerçekleştirdim. Sonra da oradan ayrıldık. Bir gün sonra, önce sosyal medyada ardından da medyada doğru olmayan birçok bilgi yayılmaya başladı" diye konuştu.

Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Çok çirkin iftiralara maruz kaldık

"ÇOK ÇİRKİN İFTİRALAR ATILDI"

Haklarında söylenenler karşısında şaşırdıklarını, iftiralara maruz kaldıklarını ifade eden Saniye Kılıç, şöyle devam etti:

"Biz görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarımızda paylaştık, ama hesaplarımız gizliydi, bizim iznimiz olanlar görebilirdi. Yani iddia edildiği gibi TikTok'ta paylaşım yapmadık. Görüntüler hesaplarımızdan çalınarak yalan bilgiler ve haberlerle gündeme getirildi. Üzerimdeki elbiseler buzlandı, araçta çıplakmışız algısı oluşturulmak istendi. Mangal yaktığımız, alkol aldığımız, uyuşturucu kullandığımız, hatta fuhuş yaptığımız dahi iddia edildi. Hakaretlere, tehditlere maruz kaldık. Çok çirkin iftiralar atıldı. Hepimizin bir hayatı, ailesi, arkadaşları var. İftiralar atanlar, yalan haberler yapanlar, tehdit ve küfür edenler hakkında şikayetçi olduk. O alanda birçok güvenlik kamerası var ve biz de bu kayıtları istedik, davamızın arkasında olacağız. Bu videodakiler erkek olsaydı bu kadar gündem olmazdı."

Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Çok çirkin iftiralara maruz kaldık

"CİNSİYETÇİ KÜFÜRLERE MARUZ KALDIK"

Videonun medyada yayılmasının ardından zor günler geçirdiklerini belirten Makbule Özgün Kılıç ise "Sabah uyandığımızda çektiğimiz videoları televizyonlarda ve sosyal medyada gördük, hepimize hakaret edildi. Taciz ve tehdit mesajları aldık. 3 kadın olduğumuz için cinsiyetçi küfürler edildi. Video ve haberleri izleyenler bizleri görünce tanıdı, 'Siz itfaiyeci kızlar değil misiniz?' diye soruyorlar. İş yerimizde sorunlar yaşadık. Ünlü olmak için bu videoyu yayınladığımız söylendi. Bizim öyle bir amacımız olsa olaydan sonra hesaplarımızı kapatmazdık. Oldukça zor günler geçiriyoruz ve psikolojik destek alıyoruz" dedi.

Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Çok çirkin iftiralara maruz kaldık

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Dilay Güngör de yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Arkadaşım çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için biz de onun mutluluğunu paylaşmıştık. Zaten hiçbir şekilde trafiğe de çıkmadık. Sonrasında tepkiler ve hakaretler gelmeye başladı. İnsanlar tarafından üzerimize taş yağdırıldı. Üzgünüz çünkü olayların buraya geleceğini bilmiyorduk. Son derece çocukça bir olaydı" dedi.

Avukat Asil Kocaçınar, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar hakkında şikayetçi olduklarını belirterek, 'Sosyal medyada farklı kanallar aracında paylaşılıp, hakaretlere ve suç unsuru taşıyan başkaca mesajlara maruz kalınması neticesinde hukuki süreci başlattık. Bu suçları işleyenlerin de gerekli cezaları alması için hukuki olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik

Toros Dağları, Uyuşturucu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik - Son Dakika


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Apple, iOS 15'i tanıttı! İşte yeni sürümün özellikleri ve güncelleme gelecek modeller 21:51 Apple, iOS 15'i tanıttı! İşte yeni sürümün özellikleri ve güncelleme gelecek modeller Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek 21:20 Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar 21:05 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar
Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti 20:38 Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi         
21:57
Böyle seçim tehdidi görülmedi! Meksika'da sandıkların yanına kesik insan kolu ve kafası bıraktılar Böyle seçim tehdidi görülmedi! Meksika'da sandıkların yanına kesik insan kolu ve kafası bıraktılar         
21:35
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var         
20:31
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 22:16:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement