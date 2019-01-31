İtfaiye Aracı Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu belediyesine ait itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu belediyesine ait itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre Umutlu Beldesine ait itfaiye aracı Karaçokrak yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada itfaiye sürücüsü İ.G. ile Umutlu Belediyesi'nde işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Z. O. yaralandı. Yaralılardan İ. G. ambulans ile Saraykent Devlet hastanesine, Z. O. ise Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

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