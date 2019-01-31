Son Dakika Haberleri: İtfaiye Aracı Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

İtfaiye Aracı Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu belediyesine ait itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İtfaiye Aracı Şarampole Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu belediyesine ait itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Umutlu Beldesine ait itfaiye aracı Karaçokrak yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada itfaiye sürücüsü İ.G. ile Umutlu Belediyesi'nde işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Z. O. yaralandı. Yaralılardan İ. G. ambulans ile Saraykent Devlet hastanesine, Z. O. ise Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Akdağmadeni, Yozgat, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına İtfaiyeci Abileri Yetişti Binali Yıldırım'ın İstifa Açıklaması Sonrası Meclis Başkanlığı İçin Kulislerde Öne Çıkan 6 İsim

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 11:59:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye Aracı Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]