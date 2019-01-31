İtfaiye Aracı, Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
59 dakika önce
YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen itfaiye aracının sürücüsü İsmail Garip ile yanındaki belediye işçisi Zeynel Olcay, yaralandı.
YOZGAT'ın Akdağmadeni
ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen itfaiye aracının sürücüsü İsmail Garip ile yanındaki belediye işçisi Zeynel Olcay, yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Karaçokrak köyü yakınlarında meydana geldi. İsmail Garip, yönetimindeki Umutlu Belediyesi'ne ait, plakası öğrenilemeyen itfaiye aracıyla Karaçokrak'ta su sıkıntısı yaşanan camiye su takviyesinde bulunmak üzere yola çıktı. Köy yakınlarında, Garip'in kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi. Kazada, sürücü İsmail Garip ile araçta bulunan belediye işçisi Zeynel Olcay (45) yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ambulanslarla İsmail Garip'i Saraykent Devlet Hastanesi
'ne, Zeynel Olcay'ı da Sorgun
Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yozgat
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:49 Kaynak: DHA
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