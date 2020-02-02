İtfaiye aracı takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtfaiye aracı takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

İtfaiye aracı takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı takla attı.

İtfaiye aracı takla attı: 2 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı takla attı. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuyucak ilçesinin kırsal Feslek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Taşoluk Mahallesi'ndeki yangını söndüren itfaiye ekipleri geri dönmek için yola çıktı. Ahmet Yıldırım (34) yönetimindeki 09 Y 0468 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, araçtaki 2 itfaiye eri yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kuyucak, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:13 Kaynak: DHA
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