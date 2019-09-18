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İtfaiye aracı tatbikat alanında devrildi

1 saat önce

İtfaiye aracı tatbikat alanında devrildiMacaristan, (DHA)- Macaristan'da yangın söndürme tatbikatı sırasında, alevlere müdahaleye giden itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi.

İtfaiye aracı tatbikat alanında devrildi

Macaristan, (DHA)- Macaristan'da yangın söndürme tatbikatı sırasında, alevlere müdahaleye giden itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. 3 itfaiye görevlisinin yaralandığı kaza anı, izleyicilerin kameralarına yansıdı.

Olay, Macaristan'ın Vac şehrinde meydana geldi. Yüzlerce öğrencinin gözü önünde yapılan tatbikatta, otoparkta bulunan yanan bir aracı söndürmeye gelen itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 3 itfaiye görevlisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı itfaiye görevlilerin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

İtfaiye aracı tatbikat alanında devrildi

Macaristan, İtfaiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:49 Kaynak: DHA
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