İtfaiye aracının altında kalan çocuk yaralandı - Son Dakika
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İtfaiye aracının altında kalan çocuk yaralandı

6 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde itfaiye aracının çarptığı çocuk yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde itfaiye aracının çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dih Mahallesinde Mevlüt Ertuğrul'un kullandığı itfaiye aracı, Hatice İdin'e (6), çarptı.

İdin, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan İdin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İtfaiye aracının altında kalan çocuk yaralandı

İtfaiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:17 Kaynak: AA
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