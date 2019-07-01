Son Dakika Haberleri: İtfaiye aracının ulaşamadığı yangına ağaç dallarıyla müdahale
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İtfaiye aracının ulaşamadığı yangına ağaç dallarıyla müdahale

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otluk alanda çıkan yangına, itfaiye aracının ulaşamaması nedeniyle kürek ve ağaç dallarıyla müdahale edildi.

İtfaiye aracının ulaşamadığı yangına ağaç dallarıyla müdahale, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otluk alanda çıkan yangına, itfaiye aracının ulaşamaması nedeniyle kürek ve ağaç dallarıyla müdahale edildi.
Alınan bilgiye göre, buğday pazarı yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Rüzgarın etkisiyle üzüm bağlarının bulunduğu alana da sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, taşlık arazi nedeniyle itfaiye aracının giremediği bölgedeki yangını kürek ve ağaç dallarıyla söndürmeye çalıştı.
Bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında yaklaşık 100 dönüm otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:18 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Siverek, İtfaiye, Güncel
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