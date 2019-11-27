Son Dakika Haberleri: İtfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı
Son Dakika Güncel İtfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı - Son Dakika

İtfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı

6 saat önce

HAKKARİ'nin merkez Biçer Mahallesi'ndeki evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı, System.String[]

HAKKARİ'nin merkez Biçer Mahallesi'ndeki evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, itfaiye aracıyla dar sokağa giremeyince yangın, 2 katlı binayı sardı. Alevler, 600 metrelik hortum kullanılarak, güçlükle söndürüldü.

Biçer Mahallesi'ndeki Hacı Alkan ait 2 katlı evin çatı katında, dün akşam, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi; ancak gelen ekipler, dar olduğu için araçla sokağa giremedi. Bu sırada yangın, tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri de 600 metrelik hortum kullanarak, yangını güçlükle söndürdü. Yangın nedeniyle 2 katlı binada hasar oluştu. Hakkari Belediyesi İtfaiye Amiri Cabbar Tekin, sokak dar olduğu için yangına zaman kaybı yaşayarak, müdahale edebildiklerini, ek hortum kullanmak zorunda kaldıklarını, 1 saatlik çalışmanın ardından da yangını söndürdüklerini söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, evde incelemelerde bulunan Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zirek, ailenin mağduriyetini gideceklerini söyledi.


Hakkari, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:47 Kaynak: DHA
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