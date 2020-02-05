İtfaiye aracıyla otomobil tramvay yolunda çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtfaiye aracıyla otomobil tramvay yolunda çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

İtfaiye aracıyla otomobil tramvay yolunda çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı.

İtfaiye aracıyla otomobil tramvay yolunda çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında Beyazıt Meydanı Yeniçeriler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri bir iş yeri yangınına gittiği sırada 34 ZD 2108 plakalı itfaiye aracı ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CKD 308 plakalı otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kadın yaralandı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

(İHA)

Beyazıt Meydanı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasının otomobilini yakan adam: Bana kalmayan başkasına kalmasın
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan Manisa depremi tahmini: 7 şiddetinde deprem olabilir Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 06:09:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtfaiye aracıyla otomobil tramvay yolunda çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]