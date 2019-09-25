İtfaiye araçlarının sirenleri bu kez itfaiyeciler için çaldı

Bilecik'te İtfaiyecilik Haftası kutlandı

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses;

"İnsanımız için gece gündüz demeden nöbet tutuyorsunuz ve zorlu bir göreviniz bulunuyor"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, kentteki itfaiyeler sirenleri açık bir şekilde şehir turu attı.

Bilecik'te İtfaiyecilik Haftası etkinlikler kapsamında Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Organize Sanayi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye birimini ziyaret eden Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, itfaiye müdürlüğü yetkilileri ve çalışanlarının çalışmalarında kolaylıklar diledi.



"İnsanımız için gece gündüz demeden nöbet tutuyorsunuz ve zorlu bir göreviniz bulunuyor"

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda bir araya gelen Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, "Ben öncelikle İtfaiye Haftanızı kutluyorum. İnsanımız için gece gündüz demeden nöbet tutuyorsunuz ve zorlu bir göreviniz bulunuyor. Belediye Başkanımız Semih Şahin yurt dışı programı dolayısıyla aramızda olamadı. Ancak kendisinin selamları ile birlikte size gönderdiği mektubu iletiyorum. Bilecik Belediyesi olarak bizler İtfaiye Müdürlüğümüz ve çalışanlarına çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Gürses, konuşmasında ayrıca Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne yönelik olarak gerek çalışma saatleri ve şartları gerek ekipman anlamında yeni düzenlemeler yapacaklarını kaydetti. İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve çalışanlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Yardımcısı Gürses'e teşekkür etti.



İtfaiye araçları ile şehir merkezinde konvoy

İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında bazı okullarda uygulamalı ve teorik bilgiler içeren eğitimler verilirken aynı zamanda bazı öğrenciler de İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Hafta kapsamında ayrıca Bilecik'teki İtfaiye Müdürlüklerine ait araçlar ile şehir merkezinde konvoy düzenlendi.