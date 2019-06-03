İtfaiye arıları topladı
44 dakika önce
Kovanından çıkarak binaya yuvalanan arılar itfaiye ekipleri tarafından toplanarak kovana yerleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
Kovanından çıkarak binaya yuvalanan arılar itfaiye ekipleri tarafından toplanarak kovana yerleştirildi. Adıyaman
merkez Barbaros Hayrettin
Mahallesinde bulunan binaya yuvalanan arıları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye
ekipleri binaya yuvalanan arıları toplamak için kovan ile birlikte itfaiye aracının merdiveniyle arılara yaklaştı.
Arıları kovana dolduran itfaiye ekipleri daha sonra arıları sahibine teslim etti. - ADIYAMAN
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