Son Dakika Haberleri: İtfaiye arıları topladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İtfaiye arıları topladı

44 dakika önce

Kovanından çıkarak binaya yuvalanan arılar itfaiye ekipleri tarafından toplanarak kovana yerleştirildi.

İtfaiye arıları topladı, System.String[]
Kovanından çıkarak binaya yuvalanan arılar itfaiye ekipleri tarafından toplanarak kovana yerleştirildi.

Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesinde bulunan binaya yuvalanan arıları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri binaya yuvalanan arıları toplamak için kovan ile birlikte itfaiye aracının merdiveniyle arılara yaklaştı.

Arıları kovana dolduran itfaiye ekipleri daha sonra arıları sahibine teslim etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor Kazada ölen muhtarın yerine eşi seçildi Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 12:25:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye arıları topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]