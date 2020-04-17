İtfaiye balkondan girdi, baygın bulunan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Akyazı'nın Ömercikler Mahallesi 8070 Sokak'taki binada yalnız yaşayan Zeynep Akgün'e ulaşamayan çocukları annelerinin telefonu açmaması üzerine komşularını arayarak yardım istedi. Komşuları, Zeynep Akgün'ün kapıyı açmayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ikinci katın balkonuna merdiveni dayayarak çıktı. Eve giren itfaiye ekibi, Zeynep Akgün'ü baygın halde buldu. Tansiyon rahatsızlığı bulunan Zeynep Akgün, gelen sağlık görevliilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yalnız yaşayan Zeynep Akgün 'e (64) ulaşamayan komşularının haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, eve balkondan girdi. Tansiyon rahatsızlığı olan ve baygın bulunan Akgün hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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