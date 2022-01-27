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İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ - Son Dakika

İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ

27.01.2022 11:35

SİVAS'ta, alt yapı çalışması sırasında galeri açmak için patlatılan dinamitin yaydığı gaz nedeniyle çalıştığı borunun içinde baygınlık geçirip mahsur kalan Ziyaettin Alınlı (38), oksijen tüpüyle 200 metre sürünerek yanına gelen Sivas Belediyesi itfaiye başçavuşu Talip Kozan (53)...

SİVAS'ta, alt yapı çalışması sırasında galeri açmak için patlatılan dinamitin yaydığı gaz nedeniyle çalıştığı borunun içinde baygınlık geçirip mahsur kalan Ziyaettin Alınlı (38), oksijen tüpüyle 200 metre sürünerek yanına gelen Sivas Belediyesi itfaiye başçavuşu Talip Kozan (53) tarafından kurtarıldı.

Olay, 23 Ocak günü Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sivas Belediyesi'nin yağmur suyu alt yapı çalışması sırasında işi üstlenen taşeron firmanın çalışanı Ziyarettin Alınlı, yer altında galeri açmak için dinamit patlattı. Patlamayla birlikte ortaya çıkan gaz nedeniyle Alınlı, bin milimetre çaplı çelik borunun içinde baygınlık geçirdi. Bu sırada şantiye alanında bulunan Suriye uyruklu Musa Kurdi, Alınlı'ya yardım etmek için boruya girdi. Bir süre sonra Kurdi de gazdan etkilenip geri çıktı. Musa Kurdi, kendisinin çağırdığı ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahsur kalan Ziyarettin Alınlı için Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Alınlı'ya ilk ulaşan görevli Sivas Belediyesi'nde görevli 30 yıllık itfaiye başçavuşu Talip Kozan oldu. Oksijen tüpü ile toprak altındaki boruya giren Kozan, yaklaşık 200 metre sürünerek Alınlı'ya ulaştı. Kozan, baygın halde bulduğu Ziyaettin Alınlı'ya oksijen vererek kendisine gelmesini sağladı. İtfaiye erleri Enver Gürdaş, Fatih Aydın, Fatih Kaya, Fatih Çimen ve Muhammet Kavak'ın da yardımıyla Alınlı, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Alınlı, Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'OLDUKÇA HASSAS ÇALIŞTIK'

Kurtarma operasyonunu anlatan İtfaiye Başçavuşu Talip Kozan, Gelen ihbarı hemen değerlendirdik. İnsanların mahsur kaldığını öğrendik. Tecrübeli bir ekibe sahibiz. Orada tecrübemizi konuşturarak ani bir kararla içeri girdik. Solunum cihazlarımızı takarak içeri girdiğimizde şahsın nerede olduğu bilgisine sahip değildik. Biz ilk borudan içeriye girdiğimizde bize kimse çok ileride olduğunu söylemedi. Biz boru içinde oldukça ileri gittik ve mahsur kalan kişiyi baygın halde bulduk. Ona temiz hava vererek kendisine getirdik. Fakat hareket edemiyordu. İplerle bağlayarak, ona zarar vermeden yavaşça borudan çıkardık. Bizim vazifemiz canlıları kurtarmak. İtfaiyeciler kendi canını hiçe sayarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirir dedi.

'BAYGIN OLMASI BİZİ ZORLADI'

Çalıştıkları kurumun malzeme ve donanım konusunda iyi olmasının işlerini kolaylaştırdığını belirten Kozan, Canlarını hiçe sayarak o vatandaşı kurtardıkları için ekibime teşekkür ediyorum. Mahsur kalan vatandaşı en iyi şekilde kurtarmak için oldukça hassas çalıştık. Göğsümüze yaslayıp dışardan çekilen ip yardımıyla sağ salim çıkardık. Ancak yerimiz çok dar ve sıkıntılıydı. Baygın olduğu için zorlandık. Biz Anadolu'nun en sağlam ekiplerinden bir tanesiyiz diye konuştu.

İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ
İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ
İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ
İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ
İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ
İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ
İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ
İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ
İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ
İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ
İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ
İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ

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Sivas Belediyesi, İtfaiye, Sivas, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İTFAİYE BAŞÇAVUŞU BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP, BAYGIN İŞÇİYE HAYAT VERDİ - Son Dakika
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