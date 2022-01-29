İTFAİYE BAŞÇAVUŞU, BORU İÇİNDE 200 METRE SÜRÜNÜP HAYAT VERDİĞİ İŞÇİYLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

SİVAS'ta alt yapı çalışması sırasında patlatılan dinamitin yaydığı gaz nedeniyle baygınlık geçirip çalıştığı boruda mahsur kalan işçi Ziyaettin Alınlı'yı (38) oksijen tüpü ile 200 metre sürünerek kurtaran itfaiye başçavuşu Talip Kozan (53) evinde istirahat eden Alınlı ile cep telefonuyla görüntülü görüştü. Alınlı, itfaiye başçavuşu Kozan'a, "Sizlere teşekkür ederim. Görüntüleri izledim. Allah razı olsun" dedi. İtfaiye Başçavuşu Kozan ise, "Büyük geçmiş olsun. Şimdi seni böyle sağlıklı görmek çok büyük bir mutluluk" diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 23 Ocak'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde yağmur suyu alt yapı çalışması sırasında galeri açmak için patlatılan dinamitin yaydığı gaz nedeniyle baygınlık geçirip çalıştığı bin milimetre çaplı çelik borunun içinde mahsur kalan Ziyaettin Alınlı'yı oksijen tüpü ile 200 metre sürünerek yanına gidip kurtaran itfaiye başçavuşu Talip Kozan (53) ve ekibindeki itfaiye erleri Enver Gürdaş, Fatih Aydın, Fatih Kaya, Fatih Çimen ve Muhammet Kavak'ı makamında kabul etti. Ekibi özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Bilgin, itfaiye başçavuşu Talip Kozan ile ile arkadaşlarını gram altın ve aileleriyle 2 günlük kaplıca tatili ile ödüllendirdi. Ödül programı sırasında, boru içinden kurtarılan ve hastaneden taburcu olup memleketi Tokat'a giden Ziyaettin Alınlı da cep telefonu ile görüntülü arandı. Burada Alınlı, kendisini kurtaran İtfaiye Başçavuşu Talip Kozan ve ekibi ile görüştü. Alınlı görüşmede, "Sizlere teşekkür ederim. Görüntüleri izledim. Allah razı olsun" dedi.

İtfaiye Başçavuşu Kozan ise, "Büyük geçmiş olsun. Sen kendinde değildin. Biz itfaiye ekibi olarak senin canını kurtarmak için bayağı bir mücadele verdik. Canımızı hiçe saydık. Şimdi seni böyle sağlıklı görmek çok büyük bir mutluluk. Allah yardımcın olsun" diye konuştu.

'ALLAH BÖYLESİ İMTİHANLARLA TEKRAR SINAMASIN'

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise ekibe teşekkür ederek, "Pazar akşamı bir yüklenici firmanın, alt yapı çalışmasındaki işçilerinden birinin alt yapı borusu içerisinde kalması ihbarını aldık. Gelen ihbar üzerine ekibimiz hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiler. Her zamanki hassasiyetleriyle can kurtarmak adına hızlı ve doğru bir karar vererek ekip çavuşu Talip bey ve tüm arkadaşlar organize olarak içerde kalan vatandaşı sağ olarak kurtardılar. Yaralıya geçmiş olsun diyorum. Arkadaşları da gayretleri için tebrik ediyorum. Bu olay basının dikkatini çekti. Esasında her olayda arkadaşlar gerektiğinde kendi canlarını hiçe sayarak hemşerilerimizin can ve mal güvenliği konusunda hızlı bir şekilde hareket ediyorlar. Bu güne kadar da bir çok buna benzer olayda cana ve mala zarar gelmemesi için çalıştılar ve çalışmaya da devam ediyorlar. Başta itfaiye müdürümüz olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. İtfaiye teşkilatındaki arkadaşlar 7 gün 24 saat 365 gün boyunca mesai mefhumu gözetmeksizin bu işe hazır olduklarını bu olayla bir kez daha göstermiş oldular. Allah böylesi imtihanlarla tekrar sınamasın diye dua ediyoruz" dedi.