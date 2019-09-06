Son Dakika Haberleri: İtfaiye bir cana daha yaşama şansı verdi
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İtfaiye bir cana daha yaşama şansı verdi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 5 metrelik kuyuya düşen danayı, yaptıkları kurtarma operasyonu ile hayata bağladı.

İtfaiye bir cana daha yaşama şansı verdi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal kayıplarının önlenmesi için yaptığı çalışmalarına devam ediyor.

İstenmeyen olaylara karşı müdahaleye hazır durumda bekleyen ve gerek duyulduğu zamanlarda kendi canlarını hiçe sayarak yardım eli uzatan itfaiye ekipleri, bu kez de bir canlının hayatta kalması için yardım eli uzattı. İtfaiye ekipleri, Gölmarmara ilçesinin Tiyenli mahallesi Sumsalı mevkiinde 5 metrelik kuyuya düşen dana için kurtarma operasyonu yaptı. Dar ve tehlikeli olan kuyuda hayvana ulaşan itfaiye ekipleri, hayvanın zarar görmemesi için güvenli bir şekilde bağladıktan sonra yukarı çekti. Hayvan sahibi, dananın kurtarılması için çaba harcayan itfaiye ekiplerine teşekkürlerini ileterek, görevlerinde başarılar diledi.

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:10 Kaynak: Bültenler
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