Son Dakika Haberleri: İtfaiye bölgedeki yangınlara en kısa sürede müdahale ediyor
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İtfaiye bölgedeki yangınlara en kısa sürede müdahale ediyor

16 dakika önce

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Keşan merkez ve bölgedeki yangınlara en kısa sürede müdahale ederek can ve mal kayıplarının önüne geçiyor.

İtfaiye bölgedeki yangınlara en kısa sürede müdahale ediyor, System.String[]

Ekipler, 28 Haziran 2019 Cuma günü, Şabanmera köyü girişinde meydana gelen araç yangınına müdahale ederek söndürürken, aynı gün Mahmutköy girişinde meydana gelen buğday tarlası yangınına da müdahale etti ve zararın artmasının önüne geçti.

2 merdivenli itfaiye aracı, 2 arazöz ve 1 kaza kırım aracıyla bölgedeki yangınlar ve kazalarda aktif rol oynayarak can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi amaçlayan ve 24 saat boyunca nöbette olan Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne 110'u arayarak ulaşılabiliyor.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:23 Kaynak: Bültenler
Keşan, İtfaiye, Güncel
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