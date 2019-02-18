Son Dakika Haberleri: İtfaiye Çalışanı, İş Yerinde Damadını Tabancayla Vurdu (2)

İtfaiye Çalışanı, İş Yerinde Damadını Tabancayla Vurdu (2)

45 dakika önce

'SABAH İŞ YERİME GEL, KONUŞALIM' DEMİŞKonya'da kızıyla boşanma aşamasında olan Mehmet Koyuncu'yu, tabancayla 3 el ateş ederek yaralayan itfaiye şoförü Mustafa Aran'ın, damadını iş yerine kendisinin çağırdığı öğrenildi.

İtfaiye Çalışanı, İş Yerinde Damadını Tabancayla Vurdu (2), System.String[]
'SABAH İŞ YERİME GEL, KONUŞALIM' DEMİŞ

Konya'da kızıyla boşanma aşamasında olan Mehmet Koyuncu'yu, tabancayla 3 el ateş ederek yaralayan itfaiye şoförü Mustafa Aran'ın, damadını iş yerine kendisinin çağırdığı öğrenildi. Koyuncu ile Aran'ın gece cep telefonundan birbirlerine mesaj gönderip küfürleştikleri, ardından da kayınpederin damadına 'Sabah iş yerime gel, konuşalım' dediği ileri sürüldü. Bunun üzerine itfaiye merkezine gelen Mehmet Koyuncu'yu, tartışma sırasında Mustafa Aran'ın yanında getirdiği tabancayla yaraladığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Boşanma davasının Aran'ın kızı tarafından açıldığı öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Aran, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:14 Kaynak: DHA

Mehmet Koyuncu, İtfaiye, Güncel
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