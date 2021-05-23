İtfaiye Daire Başkan Adanır'dan çiftçilere uyarı: "Samanları yaş iken depolamayın" - Son Dakika

İtfaiye Daire Başkan Adanır'dan çiftçilere uyarı: "Samanları yaş iken depolamayın"

23.05.2021 13:59
İtfaiye Daire Başkan Adanır'dan çiftçilere uyarı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, son 15 günde çıkan 300 yangından 30 civarının samanlık yangını olduğunu ifade edip, çiftçileri uyararak, samanlık yangınlarının çıkış nedenini ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, son 15 günde çıkan 300 yangından 30 civarının samanlık yangını olduğunu ifade edip, çiftçileri uyararak, samanlık yangınlarının çıkış nedenini ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Samanlık yangınlarının çiftçilere büyük zarar verdiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, "Son 15 gün içerisinde aşağı yukarı 300 yangına müdahale ettik. Bunların büyük bölümü, ot, kargı, çöp yangını şeklinde yangınlardı. Bunların içerisinde 30 civarında da samanlık yangını var. Bu yangınlar ise çiftçiye büyük zarar veriyor. Bizim bu hususta bu saman depolayan arkadaşlarımıza tavsiyemiz özellikle saman ve ot depolarının etrafında yoğunlaşmış olan ot, şişe kırığı gibi şeyleri bulundurmamalarıdır. Malum havalar sıcak. Samanlıkların etrafının temiz tutulması yangınları önlemede büyük önem arz ediyor. İkinci husus ise bu samanlıklara sundurma ilave edilirken kaynak yapımında dikkat edilmemesi gerekiyor. Özellikle eski olan elektrik tesisatlarının iyi kontrol edilmesi, çalışanların sigara içerken dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü en ufak bir dalgınlık ve ihmal büyük yangınlara sebep olmaktadır" dedi.

Daire Başkanı Adanır, artan saman yangınlarına dikkat çekerek, "Son yaşadığımız Sultanhisar, Bozdoğan ve Çine'deki saman yangınlarında yaş olarak istiflenen özellikle ot preselerinin zamanla bizim yavaş yanma veya kendiliğinde yanma diye tabir ettiğimiz şekilde yangına dönüştüğünü gördük. Gerekli oksijeni aldıktan sonra bu yaş preselerdeki yavaş yavaş yanma büyük bir yangına dönüşüyor. Tabi bunun hem zahmeti çok hem de mağduriyeti çok oluyor. Bu hususta vatandaşlarımızın alanda yanıcı maddeler bulundurmaması, samanlıkların etrafının temiz olması, kaynak gibi işler yapılırken daha dikkat edilmesi ve yaş ot preselerinin üst üste istiflenmemesi gibi hususlara dikkat ederlerse hem milli servetimiz heba olmaz hem de vatandaşımızın mağduriyeti minimize edilir. Biraz daha dikkat gösterirsek, gelişi güzel sigara atmazsak yol kenarlarındaki yangınları da önlemiş oluruz" diye konuştu. - AYDIN

İtfaiye Daire Başkan Adanır'dan çiftçilere uyarı: Samanları yaş iken depolamayın
İtfaiye Daire Başkan Adanır'dan çiftçilere uyarı: Samanları yaş iken depolamayın
İtfaiye Daire Başkan Adanır'dan çiftçilere uyarı: Samanları yaş iken depolamayın
İtfaiye Daire Başkan Adanır'dan çiftçilere uyarı: Samanları yaş iken depolamayın
İtfaiye Daire Başkan Adanır'dan çiftçilere uyarı: Samanları yaş iken depolamayın

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Sigara, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye Daire Başkan Adanır'dan çiftçilere uyarı: 'Samanları yaş iken depolamayın' - Son Dakika


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