İtfaiye Daire Başkanı Adanır; "Alın terinize saygıyla eğiliyorum" - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı M. Serdar Adanır, geçtiğimiz günlerde Aydın'da çıkan ve 48 saatte söndürülen yangında görev alan ekiplere teşekkür etti.

Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisi ile çevre mahallere yayılarak 140 hektar alan küle dönmüştü. Ağırlıklı olarak asırlık zeytin, incir ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın 48 saatte kontrol altına alındı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı M. Serdar Adanır, itfaiye personeline ve yangında görev alan diğer kurumlara teşekkür etti. Adanır, "İmamköy'den Emirdoğan'a giden yangında 48 saat aralıksız bir ağacı daha yanmaktan kurtarma gayreti içinde canla başla çalışan ateş savaşçıları namını sonuna kadar hak eden dostlarım kardeşlerim itfaiyeciler ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, ASKİ ve Fen İşleri Daire Başkanlıkları ile Efeler Belediyesi, Orman İşletme personelleri Allah hepinizden razı olsun. Alın terinize saygıyla eğiliyorum var olun hepiniz. Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN