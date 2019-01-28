Son Dakika Haberleri: İtfaiye Daire Başkanı Arancı, "Şehirde Afet Bilinci En Üst Düzeye Çıkacak"

İtfaiye Daire Başkanı Arancı, "Şehirde Afet Bilinci En Üst Düzeye Çıkacak"

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek olan "Muhtarlara ve İmamlara Yönelik Afet Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi" projesi MARKA tarafından destek almaya hak kazandı.

İtfaiye Daire Başkanı Arancı,
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek olan "Muhtarlara ve İmamlara Yönelik Afet Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi" projesi MARKA tarafından destek almaya hak kazandı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) 2018 Teknik Destek Programı kapsamında Kasım- Aralık döneminde hibe almaya hak kazanan proje için eylem planı hazırlanacak. İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı, "Sakarya deprem gerçeği ile yaşayan bir şehir. Geçmiş dönemlerde de depremlere ilişkin acı tecrübeler yaşadık. Afetlerde de İtfaiye teşkilatımıza büyük görevler düşüyor. Daha önce de ilkokul öğrencilerimize yönelik afet bilinçlendirme eğitimleri sunmuştuk. Şimdi de muhtarlarımıza ve imamlarımıza yönelik afet bilinçlendirme eğitimleri sunacağız" dedi.

Arancı, "Toplumumuzun temsilcileri muhtarlar ve imamları afet yönetimi sürecine dahil edip afetler konusunda bilinçlendirirerek afetlere dirençli bir toplumun oluşturulmasını amaçlıyoruz. 16 ilçemizin her birinden belirlenecek toplam 160 imam ve muhtarımıza afet öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili bilinçlendirme eğitimi sunacağız. Sakarya'da afet bilincini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:23 Kaynak: İHA

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