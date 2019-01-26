İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı: "Vatandaşlarımızı Sağsalim Bir Şekilde Buradan Gönderdik"
1 saat önce
İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı: "Vatandaşlarımızı sağsalim bir şekilde buradan gönderdik"DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, kayak pistinde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 200 kişinin 16 saat süren zorlu bir mücadelenin...
İtfaiye
Daire Başkanı Murat Başlı: "Vatandaşlarımızı sağsalim bir şekilde buradan gönderdik"
DENİZLİ - Denizli
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, kayak pistinde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 200 kişinin 16 saat süren zorlu bir mücadelenin ardından kurtarıldıklarını kaydederek, "Vatandaşlarımızı sağsalim bir şekilde buradan gönderdik" dedi.
Denizli'nin Tavas
ilçesi Nikfer Mahallesi'nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bozdağ Kayak Merkezi
'ne giden ziyaretçiler dönüş yolunda yoğun tipi ve sürgün nedeniyle trafikte ilerleyemeyince kayak tesislerinde mahsur kaldı. Vatandaşların 16 saatlik zorluk bir mücadelenin ardından tahliye edildiklerini belirten Başlı, "Dün gece saat 20.00 itibari ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalıştılar ve çalışmalar bugün sabah 09.00 civarı sonuç verdi. Tesislerimize ulaştık ve vatandaşlarımızı sağsalim bir şekilde buradan gönderdik. Hiç birinin burnunun kanamaması en büyük sevincimiz. Mahsur Kalan yaklaşık 200 kişi vardı. Ekiplerimizi hummalı bir çalışma gerçekleştirdiler gece saat 03.00'da ekiplerimiz tekrar çalışmalarına başladı ama sonucu sabah saatlerinde aldık. Tüm vatandaşlarımızı buradan sağsalim bir şekilde uğurladık. Yoğun miktarda fırtına ve tipinin olması 3 senedir ilk defa başımıza gelen bir olaydı ama ona karşıda tedbirlerimiz hazırdı. Vatandaşlarımız burada hiçbir şekilde mağdur edilmedi. Vatandaşlarımızın tüm temel ihtiyaçları karşılandı hatta yanlarında bir de 112 Acil servis ekibimiz vardı" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
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