Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tren garınının hangar kısmında mahsur kalan kedi, demir parmaklık kırılarak kurtarıldı.
İstasyon mahallesindeki tarihi garda devriye görevi yapan Eğirdir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hangarda kedi sesi duydu. Kedinin çıkarılması için polis itfaiyeye haber verdi. Bu sırada polis kediyi, küçük penceredeki demir parmaklık arasından besledi. İtfaiye ekiplerinin demir parmaklığı kırmasıyla kedi özgürlüğüne kavuştu.
Polis, hangar dışına çıkan kediye yiyecek verdi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İTFAİYE, DEMİR PARMAKLIĞI KIRIP KEDİYİ KURTARDI - Son Dakika