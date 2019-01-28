Son Dakika Haberleri: İtfaiye'den Baca Temizliği Uyarısı

İtfaiye'den Baca Temizliği Uyarısı

26 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde son bir ayda meydana gelen yangınlarda, büyük ölçüde mal kayıpları ve can kaybı yaşandığı bildirildi.

İtfaiye'den Baca Temizliği Uyarısı, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde son bir ayda meydana gelen yangınlarda, büyük ölçüde mal kayıpları ve can kaybı yaşandığı bildirildi. Simav Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa İşleyen, bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi ve soba zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. İşleyen " İlçe merkezinde yaklaşık 10 bin 500 konut jeotermal enerji ile ısıtılıyor. Yangın riskleri elektrik kontağından olabiliyor. Ancak Belde ve köylerimizdeki soba ile ısınan vatandaşlarımızın, baca temizliğini yılda en az bir defa yaptırmaları gerekiyor. Lodos ve fırtınalı havalarda, gece yatarken sobaya kömür atılmamalı, bacaları iyi çekmeyen vatandaşlarımız İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istemelidir. Ailemizin ve kendimizin can ve mal güvenliği için alınabilecek küçük önlemler büyük felaketlerin önüne geçebilir" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

Kütahya, Simav, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü ve Otoyollardan Saniyede 57 Lira 80 Kuruş Gelir Sağlandı Polis, Silahını Temizlerken Kazayla Arkadaşını Vurup Şehit Etti

Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak Son Dakika! İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yanıyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 12:47:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye'den Baca Temizliği Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]