İtfaiye'den Baca Temizliği Uyarısı

Kütahya'nın Simav ilçesinde son bir ayda meydana gelen yangınlarda, büyük ölçüde mal kayıpları ve can kaybı yaşandığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde son bir ayda meydana gelen yangınlarda, büyük ölçüde mal kayıpları ve can kaybı yaşandığı bildirildi. Simav Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa İşleyen, bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi ve soba zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. İşleyen " İlçe merkezinde yaklaşık 10 bin 500 konut jeotermal enerji ile ısıtılıyor. Yangın riskleri elektrik kontağından olabiliyor. Ancak Belde ve köylerimizdeki soba ile ısınan vatandaşlarımızın, baca temizliğini yılda en az bir defa yaptırmaları gerekiyor. Lodos ve fırtınalı havalarda, gece yatarken sobaya kömür atılmamalı, bacaları iyi çekmeyen vatandaşlarımız İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istemelidir. Ailemizin ve kendimizin can ve mal güvenliği için alınabilecek küçük önlemler büyük felaketlerin önüne geçebilir" dedi. - KÜTAHYA

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