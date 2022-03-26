İtfaiye'den keçi kurtarma operasyonu - Son Dakika
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İtfaiye'den keçi kurtarma operasyonu

26.03.2022 15:46
İtfaiye'den keçi kurtarma operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıktaki çukur içerisinde mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıktaki çukur içerisinde mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi'ndeki kayalıklarda çukur içerisinde bir keçi mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler keçinin bulunduğu bölgeye geldi. İtfaiye erleri ellerinde bulunan aparat ile keçiyi çukurdan çıkartıp jandarma ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

İtfaiye'den keçi kurtarma operasyonu
İtfaiye'den keçi kurtarma operasyonu
İtfaiye'den keçi kurtarma operasyonu

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İtfaiye, Kayaköy, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye'den keçi kurtarma operasyonu - Son Dakika


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