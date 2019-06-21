Son Dakika Haberleri: İtfaiye'den tatbikatlı eğitim
Son Dakika Güncel Haber

İtfaiye'den tatbikatlı eğitim

17 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği eğitimle öğretmenlere 32 saatlik arama, kurtarma ve tahliye eğitimi verdi.

İtfaiye'den tatbikatlı eğitim, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği eğitimle öğretmenlere 32 saatlik arama, kurtarma ve tahliye eğitimi verdi. Eğitimde teorik bilgilerin yanı sıra tatbikatlar da yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatında gerçekleştirilen eğitim seminerine 24 gönüllü öğretmen katıldı. 32 saat süren eğitimde hem teorik bilgiler verildi hem de bu bilgilerin tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, arama kurtarma ve tahliye ekipleri tarafından verilen 32 saatlik eğitime öğretmenlerin gönüllü olarak katıldıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tarık Tüfekçi ise, eğitimler için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Tüfekçi, bu eğitimlerde öğrenilecek olan bir kelimenin hayat kurtarabileceğini vurguladı.

Eğitimlere katılan öğretmenlere farklı kazalar sonrası yapılabilecek kurtarma çalışmaları, yangın söndürme teknikleri gibi konularla ilgili uygulamalı bilgiler de aktarıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
büyükşehir belediyesi, kayseri, milli eğitim, itfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkiz kardeşler gönüllerini kaptırdıkları ikiz kardeşlerle aynı gün evlendi Çatıdaki ipe asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı İstanbul Ekonomi Araştırma'dan 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark 5 puan Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 10:43:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye'den tatbikatlı eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]