Son dakika! İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi - Son Dakika
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Son dakika! İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi

24.01.2022 17:14

Son dakika gündem haberi: - İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi Ordu'da itfaiye ekipleri, dereye düşen cep telefonunu bulmak için arama çalışması yaptı.

- İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi

ORDU - Ordu'da itfaiye ekipleri, dereye düşen cep telefonunu bulmak için arama çalışması yaptı. Dalgaların etkisiyle sürüklendiği düşünülen telefon, arama çalışmalara rağmen bulunamadı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzeri, Bülbül Deresi'ni denize bağlayan noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinden yürüdüğü esnada bir kişi, cep telefonunu köprüden düşürdü. Dereye yuvarlanan telefon, suyun bulanık olması nedeniyle gözden kayboldu. Bunun üzerine telefonun sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, özel korunaklı su geçirmez kıyafetler giyerek, dereye girdi. Ekipler, derenin denize kadar olan bağlantısını ve cep telefonunun ilk düştüğü alanda bir süre arama çalışması yaptı. Dalgaların etkisiyle sürüklendiği düşünülen telefon ise bulunamadı.

Son dakika! İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi
Son dakika! İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi
Son dakika! İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi
Son dakika! İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi
Son dakika! İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi
Son dakika! İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi

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Atatürk Bulvarı, İtfaiye, Ordu, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İtfaiye, dereye düşen cep telefonunu bulmak için buz gibi suya girdi - Son Dakika


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