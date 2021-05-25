Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şehitler Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Baskın için hazırlık yapan polis, itfaiye müdürlüğünden destek istedi. Merdivenli itfaiye aracının yardımıyla çatıya çıkan polis, kumar oynadığı tespit edilen 18 kişiyi suçüstü yakaladı. Polis 18 kişiye, kumar oynamak, sokağa çıkma yasağını ihlal etme ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplamda 78 bin lira cezai işlem uyguladı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İtfaiye destekli kumar baskınında 18 kişiye, 78 bin lira ceza - Son Dakika