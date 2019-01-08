Son Dakika Haberleri: İtfaiye Edremit'te Bin 93 Yangına Müdahale Etti 423 Kurtarma Yaptı

İtfaiye Edremit'te Bin 93 Yangına Müdahale Etti 423 Kurtarma Yaptı

17 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği bünyesinde bulunan ekipler 2018 yılında bin 93 yangına müdahale etti; 423 kurtarma çalışması yaptı.

İtfaiye Edremit'te Bin 93 Yangına Müdahale Etti 423 Kurtarma Yaptı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği bünyesinde bulunan ekipler 2018 yılında bin 93 yangına müdahale etti; 423 kurtarma çalışması yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği bünyesinde 5 müfreze 23 araç ve 89 personel ile 365 gün 24 saat görev yapan itfaiyeciler 2018 yılında ilçede çıkan bin 93 yangına müdahale ettiler. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara 423 olayda kurtarma faaliyeti gerçekleştiren ekipler ayrıca denizde de 20 su altı ve su üstü kurtarma çalışması icra ettiler. Sadece yangına müdahale etmekle yetinmeyen Edremit İtfaiye Grup Amirliği 2018 yılında önleyici eğitim faaliyetlerine de büyük önem verdi. Bu kapsamda 78 kurumda 5 bin 491 kişiye yangını önleme, yangına ilk müdahale ve yaklaşma teknikleri konusunda eğitimler verildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, İtfaiye, Güncel
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