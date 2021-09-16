İtfaiye eğitimleri araliksiz sürdürüyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanları tarafından verilen eğitimlerde Mihalgazi Kaymakamlığı personeline, yangınların nedenleri,yangına karşı alınacak tedbirler, yangın yerinde nasıl davranılması gerektiğine ek olarak mevcut yangın söndürme ekipmanları anlatıldı. Acil durumlarda bina tahliyesi ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımını da uygulamalı olarak öğrenen Mihalgazi Kaymakamlığı personeli, verdikleri önemli bilgiler için itfaiye çalışanlarına teşekkür ettiler.

Yetkililer farkındalığı arttırmak amacıyla eğitimlere devam edeceklerini belirterek, her zaman göreve hazır olduklarını ve eğitimlerin devam edeceğini ifade ettiler.