İtfaiye ekibinden 'buz' mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtfaiye ekibinden 'buz' mesaisi - Son Dakika

İtfaiye ekibinden 'buz' mesaisi

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekibinden 'buz' mesaisi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı.


İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezi ve 13 ilçede kar yağışı sonrası etkili olan dondurucu soğuklardan dolayı çatılarda oluşan ve boyları yer yer bir metreyi bulan buz sarkıtlarını kırmak için yoğun mesai harcıyor. Özellikle işlek caddelerde gelen ihbarları değerlendiren ekipler, yüksek binalarda sarkan ve yer yer boyları 1 metreyi aşan buz sarkıtlarını temizleyerek oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmeye çalışıyor.


İtfaiye bünyesinde oluşturulan ekipler, olası bir kazaya mahal vermemek için büyük bir titizlikle çalışıyor. Kazım Karabekir Caddesi'nde çalışan itfaiye ekibi, önce çevre güvenliği alarak buz sarkıtlarının kırılacağı alanı araç ve yaya trafiğine kapatıyor. Daha sonra itfaiye merdiveniyle ulaştıkları binaların saçaklarındaki buz sarkıtlarını tek tek kırarak temizliyor. Gün boyu çalışan ekipler, okullar ve kamu kurumları başta olmak üzere vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.


Vatandaşları can güvenlikleri için saçakların altlarında yürümemeleri konusunda uyaran ekipler, tehlike arz eden durumların ise 110 Alo İtfaiye hattını aramalarını istedi. - VAN

İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
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